Gobierno en inicio de reapertura de Los Libertadores: "Comenzamos a recuperar la normalidad"

El Gobierno expresó que se "comienza a recuperar la normalidad" luego de que esta jornada se iniciara la reapertura gradual del paso fronterizo Los Libertadores, que estuvo cerrado 34 días -dejando a más de mil camiones varados en lado chileno y argentino- por la acumulación de nieve.

La reapertura es exclusiva para el transporte de carga que viaja desde Argentina a Chile entre este martes y el jueves desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, hasta el sector de Guardia Vieja, donde el tránsito será normal en ambos sentidos.

Para el viernes 21 y sábado 22 de agosto, serán los camiones en territorio nacional los que pasen hacia Argentina en el mismo horario hasta Uspallata, donde la circulación es normal en ambos sentidos.

El ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, estuvo presente en la reapertura del paso y manifestó: "Desde hoy, comenzamos a recuperar la normalidad".

"Indudablemente que, cuando un paso de la importancia que tiene Los Libertadores está cerrado por 34 días de manera continua, tiene un efecto económico comercial en el abastecimiento de productos, pero esa situación se logró administrar de la mejor manera posible", sostuvo.

"Con esta reapertura pensamos que, si las condiciones del clima nos siguen acompañando, no deberíamos tener ninguna dificultad en los meses próximos", estimó el titular de Interior y de la Segegob.

Camioneros: "No podemos estar expuestos, el Gobierno debe tomar medidas definitivas"

Por el lado de los transportistas, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, indicó que sus colegas no pueden "estar expuestos a estos temas climáticos. En países donde realmente cae mucha nieve, no se cierran las carreteras".

"Por lo tanto, yo creo que es el momento en que el Gobierno tome medidas definitivas para no tener estas graves dificultades. Hay mucha afectación, pero en promedio, digamos, hay una pérdida diaria para los empresarios dueños de camiones, para las empresas exportadoras e importadoras y también para los conductores", lamentó.

Otro camionero relató que "34 días estuvimos parados en Uspallata. En la aduana tuvimos ayuda de los sindicatos de transporte de Mendoza; nos proveían agua y también nos daban almuerzo al mediodía. Ahora estamos en camino (a Argentina, fue) muy ordenada la salida de Uspallata. Un avance, digamos, comparado con años anteriores".

CNC: Mientras no haya un paso normalizado, habrá impacto en el turismo

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, sostuvo que mientras no se normalice el paso por completo, "el impacto en el turismo seguirá siendo importante".

"Mientras los vehículos particulares y los buses no puedan transitar, el impacto sobre el turismo seguirá siendo importante, especialmente para las regiones y localidades que dependen del flujo de visitantes argentinos y del intercambio turístico entre ambos países", alertó.

"Un cierre de 34 días demuestra que no podemos seguir enfrentando este problema solamente con soluciones de contingencia. Chile necesita avanzar en una solución definitiva que permita contar con una conexión más segura, estable y operativa durante todo el año", aseveró Pakomio.

En 2025, más de 427 mil camiones y 6,5 millones de toneladas de mercancías cruzaron por Los Libertadores, cifras que exponen la estratégica importancia del complejo para la economía chilena.