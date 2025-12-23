Conmebol confirmó horario y escenario del Cobresal-Audax por Sudamericana

Conmebol confirmó horario y escenario del duelo entre Cobresal y Audax Italiano por la primera fase de la Copa Sudamericana.

La principal novedad es que el duelo no se jugará en el Estadio El Cobre del Salvador, donde los "mineros" hacen locales de forma regular, debido a que no cumple con la reglamentación para el torneo internacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el día martes 3 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT).

La eliminatoria es a partido único, donde el ganador clasificará a la fase de grupos del torneo internacional.