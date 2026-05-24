¿Cuándo y dónde ver a Palestino ante Deportivo Riestra en la Copa Sudamericana?

Palestino pondrá fin a su participación en la Copa Sudamericana 2026 este martes 26 de mayo recibiendo a Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna, con el objetivo de conseguir su primer triunfo en el torneo.

El encuentro está pactado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

En el último lugar, con apenas 2 unidades, y sin victorias en cinco presentaciones; los dirigidos por Guillermo Farré reciben a un cuadro trasandino que también está eliminado ante la supremacía de Montevideo City Torque y Gremio.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl.