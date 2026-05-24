¿Cuándo y dónde ver a Palestino ante Deportivo Riestra en la Copa Sudamericana?
El cuadro "árabe" busca despedirse con dignidad del certamen continental en La Cisterna.
El cuadro "árabe" busca despedirse con dignidad del certamen continental en La Cisterna.
Palestino pondrá fin a su participación en la Copa Sudamericana 2026 este martes 26 de mayo recibiendo a Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna, con el objetivo de conseguir su primer triunfo en el torneo.
El encuentro está pactado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.
En el último lugar, con apenas 2 unidades, y sin victorias en cinco presentaciones; los dirigidos por Guillermo Farré reciben a un cuadro trasandino que también está eliminado ante la supremacía de Montevideo City Torque y Gremio.
Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl.