¿Cuándo y dónde ver el duelo decisivo de O'Higgins ante Millonarios por la Sudamericana?

O'Higgins se juega la vida en la Copa Sudamericana este martes 26 de mayo, jornada en la que visitará a Millonarios en el Estadio "El Campín" de Bogotá para definir el futuro de ambos en el apretado cierre del Grupo C.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión de este encuentro será exclusiva a través de la plataforma de streaming DGO.

Los colombianos reciben este cotejo en el segundo lugar con 8 puntos, mientras que los rancagüinos se ubican terceros con 7 unidades. Una victoria en suelo "cafetero" le permitiría al cuadro de Lucas Bovaglio ir a los play-offs e incluso pelear el liderato si Sao Paulo tropieza en su respectivo encuentro.

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