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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver el duelo decisivo de O'Higgins ante Millonarios por la Sudamericana?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Capo de Provincia" viaja a Bogotá con la obligación de ganar para conseguir la clasificación.

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O'Higgins se juega la vida en la Copa Sudamericana este martes 26 de mayo, jornada en la que visitará a Millonarios en el Estadio "El Campín" de Bogotá para definir el futuro de ambos en el apretado cierre del Grupo C.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión de este encuentro será exclusiva a través de la plataforma de streaming DGO.

Los colombianos reciben este cotejo en el segundo lugar con 8 puntos, mientras que los rancagüinos se ubican terceros con 7 unidades. Una victoria en suelo "cafetero" le permitiría al cuadro de Lucas Bovaglio ir a los play-offs e incluso pelear el liderato si Sao Paulo tropieza en su respectivo encuentro.

Todos los pormenores y el desarrollo de esta emocionante definición los podrás seguir también en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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