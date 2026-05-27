Damián Pizarro recibió duras críticas tras triunfo de Racing en la Sudamericana

En medio de los rumores sobre su inminente salida, el delantero nacional Damián Pizarro volvió a cosechar duras críticas por su desempeño en el triunfo por 2-0 de Racing Club sobre Independiente Petrolero, en la despedida del cuadro de Avellaneda en la Copa Sudamericana.

El chileno ingresó en el minuto 68 y aun cuando estaba libre de presión por la eliminación consumada del elenco albiceleste en la fecha anterior, fue incapaz de desequilibrar y recibió la recriminación de los hinchas en redes sociales.

"La poca voluntad que le pone Pizarro devuélvanlo a Chile,Lo llevo a chile caminando,Ni para suplente de suplente sirve" y "No sabe ni correr", fueron algunos de los comentarios que circularon en X.

La prensa partidaria tampoco tuvo piedad del atacante. "Entró para ver si en un partido que estaba liquidado y el rival era muy pobre, podía demostrar algo. Pero ni eso. Su ingreso le quitó peso ofensivo al equipo y perdió todos los duelos con los centrales", apuntó Racing de Alma, portal que calificó su desempeño con un cuatro.

Más severo fue El Primer Grande, sitio que evaluó con un tres al formado en Colo Colo, argumentando que tuvo un "flojísimo ingreso, tuvo su chance para mostrar las ganas de seguir en el club y no hizo nada. Cometió faltas innecesarias".

Aunque a la Academia aun le queda el encuentro de este domingo ante Defensa y Justicia por Copa Argentina para cerrar el semestre, todo parece indicar que Pizarro pudo haber disputado su último duelo con el conjunto argentino.