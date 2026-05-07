DT de Audax realizó crítica a sus dirigidos tras derrota ante Vasco da Gama

Gustavo Lema, director técnico de Audax Italiano, golpeó la mesa con un fuerte reto hacia sus dirigidos después de la remontada ante Vasco da Gama (1-2) que dejó al conjunto floridano con escaso margen para buscar su clasificación en Copa Sudamericana.

En concreto, el adiestrador del elenco de colonia apuntó a la jugada del empate de los cariocas, donde un jugador ingresó hasta el área itálica sin mayor oposición, fue derribado y Claudio Spinelli anotó desde los 12 pasos, marcando el inicio del fin para el cuadro de colonia.

"En el segundo tiempo hay una jugada muy particular. Viene de una contra donde un jugador de Vasco pasa entre cinco nuestros. Contra eso no hay táctica", partió señalando el entrenador.

Asimismo, el DT apuntó que "sale de una presión alta entre cinco jugadores y viene la jugada del penal. Es gol, expulsión y es otro partido desde ahí. En el primer tiempo lo teníamos controlado. Y me parece que tendríamos que haber hecho un gol más".

Por último, Lema remarcó que "no haces los goles y estás con el resultado muy finito para que pase una cosa de estas. No sólo emparejan, hacen enseguida el segundo gol. Fuimos con más número y ganas que ideas, pero no pudimos empatar".