Maipú: PDI indaga tiroteo que dejó un muerto y tres heridos

Un presunto intercambio de disparos terminó la noche del miércoles con cuatro personas alcanzadas por proyectiles en la comuna capitalina de Maipú, resultando una de ellas fallecida tras ingresar al Hospital El Carmen.

El incidente comenzó a reportarse cerca de las 22:00 horas, cuando diversas personas heridas de bala empezaron a arribar de forma sucesiva al centro asistencial.

La primera víctima llegó por sus propios medios en un vehículo particular. Posteriormente, un segundo automóvil fue abandonado en el recinto; en su interior se encontraban el conductor herido y un chileno de 26 años, quien ingresó al hospital sin signos vitales debido a múltiples impactos de bala.

Finalmente, una cuarta persona herida de bala fue trasladada al mismo hospital mediante una ambulancia.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, se presume que todos los involucrados participaron en un mismo hecho, aunque el lugar exacto y el origen de la balacera aún son materia de investigación.

El Ministerio Público instruyó la intervención del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

La fiscal Camila Palma confirmó que "actualmente las diligencias se encuentran a cargo de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quienes se encuentran realizando diferentes diligencias con el objeto de poder establecer responsabilidades de los autores de los hechos".