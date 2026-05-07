Anatel: Google abusa y genera un daño irremediable a la sostenibilidad de los medios de comunicación

En conversación con El Diario de Cooperativa, Pablo Vidal, presidente de Anatel, explicó este jueves los motivos que llevaron a los canales de televisión chilenos asociados -Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red- a interponer una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Google por abuso de posición dominante en los mercados de publicidad digital a través de los motores de búsqueda.

Esta ofensiva se suma a la demanda que Radio Cooperativa ya había presentado ante el mismo tribunal en diciembre de 2024 por conductas monopólicas similares.

Según señaló Vidal, "habiendo observado las acciones que, entre otros, lideraron Cooperativa, pero también El Mostrador y Copesa en los años anteriores,

nosotros intentamos también hacer acercamientos directamente con la empresa Google para ver si había disposición en ellos de modificar algunas de estas

conductas que nosotros observamos o construir algún tipo de plan de trabajo que

pudiera, de alguna manera, corregir el efecto de la forma en que ellos trabajan.

Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo de ese tipo".

El exdiputado profundizó que, tras realizar estudios económicos individuales, los canales llegaron a la convicción de que la forma de operar de Google atenta contra la viabilidad del ecosistema mediático.

"Este daño, esta posición dominante de la cual nosotros creemos Google abusa, termina generando un efecto nocivo, realmente irremediable, para la sostenibilidad de los medios de comunicación", advirtió el líder de Anatel.

Los dos ejes de la demanda

La acción presentada por Anatel ante el TDLC se sustenta en dos pilares fundamentales: el uso de contenidos periodísticos sin una compensación adecuada y las irregularidades en el mercado de la publicidad digital.

Vidal denunció que "Google participa en todos los eslabones de la cadena de lo que es la publicidad digital: controla al mismo tiempo el servidor de anuncios, administra la bolsa donde se subastan esas publicaciones, provee las plataformasdesde las cuales los anunciantes pueden realizar la compra de esos espacios publicitarios y además tiene su propio inventario publicitario en YouTube, en el buscador, que lo puede vender y no tiene ninguna obligación de compartir los márgenes ni rendir las cuentas".

"Es como que en un mercado financiero un mismo actor actuara como comprador, corredor, mercado y vendedor al mismo tiempo", ejemplificó el presidente de Anatel.

Vidal enfatizó que no buscan la desaparición de Google, sino que el tribunal -que calificó como una entidad "tremendamente respetada, independiente y autónoma"- aplique las normas correctivas existentes en la legislación chilena para garantizar un mercado justo.

"Si es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia encuentra que tenemos razón y que efectivamente Google tiene una posición dominante y abusa de ella, tendrá que establecer las sanciones, que son en beneficio fiscal —no son compensación a los medios— y que son medidas correctivas para que Google deje de desarrollar esas prácticas que nosotros hoy día estamos denunciando. Ahora, si eso efectivamente se constata, también los afectados por esas conductas podrán exigir que se les compensen los daños provocados", afirmó.

Competencia asimétrica

Uno de los puntos críticos expuestos por Vidal es la asimetría regulatoria. Mientras que los canales de televisión deben cumplir con estrictas normativas de la Ley de Prensa, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), horarios de protección al menor y restricciones de publicidad de alcohol, las plataformas digitales operan sin estas cargas.

"Estas plataformas compiten con nosotros por la inversión publicitaria sin cumplir con ninguna de esas obligaciones. Entonces es un competidor completamente asimétrico. Tiene la posibilidad de personalizar sus mensajes, conoce los datos de nuestro consumo (...) y además no se tiene que hacer responsable por los contenidos que exhibe", fustigó.

Diálogo con el Presidente Kast y preocupación por la IA

El lunes pasado, la directiva de los medios de comunicación chilenos, agrupada en la Federación de Medios de Comunicación -que también encabeza Vidal-, se reunió en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast para manifestar su preocupación no solo por Google, sino también por el polémico Artículo 8 del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, que podría vulnerar los derechos de autor al permitir el uso de obras para el entrenamiento de algoritmos.

Al respecto, el dirigente indicó: "Conversamos de diversos temas. El tema central en realidad es la necesidad de tomar conciencia de que esta crisis de sostenibilidad de los medios es un problema para la democracia; no es un problema para una empresa".

Vidal remarcó que, "si los medios se debilitan y no pueden hacer buen periodismo, eso es un problema para la sociedad y en eso el Presidente se manifestó de acuerdo: dijo que está preocupado, que para él es muy importante la libertad de prensa".

"El Presidente manifestó que ese artículo abrió un debate (...) Voy a decir las palabras que dijo el Presidente: que teníamos que estar tranquilos, que nos iban a sorprender y que las cosas iban a estar bien. La verdad es que vamos a seguir encima del tema", sentenció.