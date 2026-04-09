Franco Troyansky y la derrota de Audax ante Olimpia: "Fuimos muy superiores al rival"

Pese al amargo debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en las huestes de Audax Italiano hay convicción respecto al nivel exhibido tal como lo evidenció el delantero Franco Troyansky luego de la derrota por 0-2 ante Olimpia en La Florida.

El atacante argentino no ocultó su frustración por la falta de finiquito, destacando que el cuadro itálico manejó las acciones en el césped sintético del Bicentenario.

"Una lástima, para mí fuimos muy superiores al rival. Las veces que llegaron nos concretaron. Nosotros generamos un montón de situaciones más y jugamos mejor", expresó el ariete a ESPN.

Sin embargo, Troyansky reconoció que ante rivales de esta envergadura los errores se pagan caro: "Esto es fútbol, tienen jerarquía y hay que aceptarlo. Queda corregir en la semana y seguir".

Más allá del marcador adverso en el plano internacional, el exjugador de Lanús y Unión de Santa Fe puso énfasis en la cohesión que existe dentro del camarín dirigido por el cuerpo técnico audino.

"Estamos sólidos como grupo, tenemos una buena idea de juego. Todos estamos muy unidos", afirmó.

"Se ve reflejado en la cancha. Lástima que no se dieron los goles hoy, pero seguimos bien", añadió.

El próximo duelo de Audax se jugará este sábado cuando el cuadro de colonia se vea las caras ante Universidad Católica, en un duelo válido por la novena fecha de la Liga de Primera en el mismo reducto floridano a partir de las 17:30 horas.