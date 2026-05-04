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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Palestino, Audax Italiano y O'Higgins saltarán a la cancha con realidades distintas.

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La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva con el inicio de las revanchas en la fase de grupos, instancia en la que Palestino, Audax Italiano y O'Higgins saltarán a la cancha con realidades distintas.

En el Grupo C, los rancagüinos protagonizarán el duelo más atractivo recibiendo al líder Sao Paulo. Por su parte, en el Grupo G los floridanos también harán de anfitriones ante un club brasileño, Vasco da Gama.

En tanto, los "árabes" son los más complicados en el Grupo F con 2 puntos y está obligado a sumar en su visita al líder, Montevideo City Torque, en Uruguay.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Martes 5 de mayo

  • Deportivo Riestra vs. Gremio. 18:00 horas. Estadio "Pedro Bidegain".
  • Independiente Petrolero vs. Caracas FC. 18:00 horas. Estadio Olímpico Patria.
  • Juventud vs. Atlético MG. 18:00 horas. Estadio Centenario.
  • Academia Puerto Cabello vs. Cienciano. 20:30 horas. Estadio "Misael Delgado".
  • Deportivo Recoleta vs. Santos. 20:30 horas. Estadio Río Parapití.
  • Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo. 22:00 horas. Estadio "Alejandro Serrano Aguilar".

Miércoles 6 de mayo

  • Audax Italiano vs. Vasco da Gama. 18:00 horas. Estadio Municipal de La Florida.
  • Montevideo City Torque vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio Centenario.
  • Barracas Central vs. Club Olimpia. 20:00 horas. Estadio "Florencio Sola".
  • Macará vs. Tigre. 20:00 horas. Estadio Bellavista.
  • Botafogo vs. Racing Club. 20:30 horas. Estadio "Nilton Santos".
  • Alianza Atlético vs. América de Cali. 22:00 horas. Estadio "Miguel Grau".

Jueves 7 de mayo

  • Boston River vs. Millonarios. 18:00 horas. Estadio Centenario.
  • O'Higgins vs. Sao Paulo. 18:00 horas. Estadio El Teniente.
  • Blooming vs. Red Bull Bragantino. 20:30 horas. Estadio "Ramón Tahuichi Aguilera".
  • Carabobo vs. River Plate. 20:30 horas. Estadio "Misael Delgado".

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