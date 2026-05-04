La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana
Palestino, Audax Italiano y O'Higgins saltarán a la cancha con realidades distintas.
Palestino, Audax Italiano y O'Higgins saltarán a la cancha con realidades distintas.
La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva con el inicio de las revanchas en la fase de grupos, instancia en la que Palestino, Audax Italiano y O'Higgins saltarán a la cancha con realidades distintas.
En el Grupo C, los rancagüinos protagonizarán el duelo más atractivo recibiendo al líder Sao Paulo. Por su parte, en el Grupo G los floridanos también harán de anfitriones ante un club brasileño, Vasco da Gama.
En tanto, los "árabes" son los más complicados en el Grupo F con 2 puntos y está obligado a sumar en su visita al líder, Montevideo City Torque, en Uruguay.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Martes 5 de mayo
Miércoles 6 de mayo
Jueves 7 de mayo