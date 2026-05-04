La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva con el inicio de las revanchas en la fase de grupos, instancia en la que Palestino, Audax Italiano y O'Higgins saltarán a la cancha con realidades distintas.

En el Grupo C, los rancagüinos protagonizarán el duelo más atractivo recibiendo al líder Sao Paulo. Por su parte, en el Grupo G los floridanos también harán de anfitriones ante un club brasileño, Vasco da Gama.



En tanto, los "árabes" son los más complicados en el Grupo F con 2 puntos y está obligado a sumar en su visita al líder, Montevideo City Torque, en Uruguay.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Martes 5 de mayo

Deportivo Riestra vs. Gremio. 18:00 horas. Estadio "Pedro Bidegain".

Independiente Petrolero vs. Caracas FC. 18:00 horas. Estadio Olímpico Patria.

Juventud vs. Atlético MG. 18:00 horas. Estadio Centenario.

Academia Puerto Cabello vs. Cienciano. 20:30 horas. Estadio "Misael Delgado".

Deportivo Recoleta vs. Santos. 20:30 horas. Estadio Río Parapití.

Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo. 22:00 horas. Estadio "Alejandro Serrano Aguilar".

Miércoles 6 de mayo

Audax Italiano vs. Vasco da Gama. 18:00 horas. Estadio Municipal de La Florida.

Montevideo City Torque vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio Centenario.

Barracas Central vs. Club Olimpia. 20:00 horas. Estadio "Florencio Sola".

Macará vs. Tigre. 20:00 horas. Estadio Bellavista.

Botafogo vs. Racing Club. 20:30 horas. Estadio "Nilton Santos".

Alianza Atlético vs. América de Cali. 22:00 horas. Estadio "Miguel Grau".

Jueves 7 de mayo