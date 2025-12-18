Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La U y Palestino se desafiarán por un lugar en la fase grupal de la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco azul será local ante el conjunto árabe.

Universidad de Chile y Palestino se verán las caras en la primera ronda de la Copa Sudamericana en un partido de vida o muerte y donde uno de los dos equipos inscribirá su nombre en la fase grupal del torneo continental.

De acuerdo al sorteo realizado este jueves en la sede de Conmebol, el cuadro azul será local ante el conjunto de colonia y seguramente será sin público debido al castigo que el conjunto estudiantil arrastra por los incidentes ante Independiente.

Aunque aún no hay programación se espera que el partido se juegue la primera semana de marzo.

