Las llaves de semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Esta semana se definen las llaves de semifinales de la Copa Sudamericana, con el cierre de las revanchas de los cuartos de final.

La ida de semifinales de la Sudamericana se disputará entre el 13 y 14 de octubre, mientras que los duelos de revanchan serán una semana después.

Revisa las llaves a continuación:

Vasco da Gama (BRA) vs. Boca Juniors (ARG)