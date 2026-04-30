"Lo que pasó hoy es algo atípico": El relato de Sebastián Pérez tras atajar tres penales ante Gremio

El arquero de Palestino Sebastián Pérez desmenuzó su histórica actuación en el empate sin goles frente a Gremio en La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana al transformarse en héroe al contener tres lanzamientos penales de forma consecutiva.

"Es algo inusual. He tenido noches importantes, donde he sacado grandes resultados, pero lo que pasó hoy día es algo atípico. A veces uno ve también que los arqueros atajan tres penales, pero en una definición; en los 90 minutos es muy difícil lo que pasó", expresó.

Respecto al duelo particular que sostuvo con el delantero Carlos Vinícius, quien fue el villano de la historia, el "Zanahoria" reconoció que hubo una mezcla de análisis y azar.

"Hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el 'en vivo', cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también. En el segundo penal sí creo que me adelanté, él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes", confesó Pérez.

Sobre el ambiente en el camarín trasandino tras el pitazo final, el guardameta reveló que sus compañeros "me felicitaron, también había que mantener a Palestino en el partido. Si no era ganar, había que sumar para seguir con vida en la fase de grupos".

"Más allá de los penales, siempre sumar es positivo. Nos deja con vida en la competencia. Sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar puntos importantes allá en Montevideo y en Brasil", cerró.