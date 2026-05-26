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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Los equipos clasificados a octavos y play-offs de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins aseguró su clasificación tras el cierre de su grupo.

Los equipos clasificados a octavos y play-offs de la Copa Sudamericana
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Esta semana se completa la fase grupal de la Copa Sudamericana, quedando definidos los ocho clasificados directo a octavos y los ocho que jugarán los play-offs, ante los equipos que quedaron en tercer lugar en sus grupos de la Copa Libertadores.

Uno de los clasificados a los play-offs es O'Higgins, que terminó en el segundo lugar del Grupo C; y el otro que tiene opciones es Audax Italiano, que se jugará su última carta ante Olimpia este miércoles, en el cierre del Grupo G.

Sin chances de avanzar quedó Palestino, que terminó último en el Grupo F.

Revisa los clasificados a octavos y play-offs de la Copa Sudamericana:

Clasificados a octavos

  • Sao Paulo (BRA) - Grupo C
  • Botafogo (BRA) - Grupo E
  • Montevideo City Torque (URU) - Grupo F

Clasificado a los play-offs

Desde la Sudamericana

  • O'Higgins (CHI) - Grupo C
  • Caracas (VEN) - Grupo E
  • Gremio (BRA) - Grupo F

Desde la Libertadores

  • Lanús (ARG)
  • Universidad Central (VEN)

 

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