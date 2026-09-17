Montevideo City logró épica remontada ante Cienciano y pasó a semifinales de la Sudamericana

Montevideo City Torque logró una épica remontada ante Cienciano y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras ganar por 3-0 en el Centenario e imponerse por 3-2 en el global de cuartos de final.

El cuadro uruguayo había perdido por 2-0 la ida en Cusco, pero este jueves aprovechó la localía para dar vuelta el resultado, con Salomón Rodríguez como principal figura.

El exdelantero de Colo Colo brilló con un doblete (38' y 57') y además dio la asistencia a Nahuel Da Silva para el 3-0 definitivo, en el tiempo agregado (90+2').

En semifinales, Montevideo City enfrentará a Atlético Mineiro, que eliminó a Santos en la otra llave de cuartos de final.