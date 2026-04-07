O'Higgins batió con claridad a Millonarios y comenzó con el pie derecho en la Sudamericana

O'Higgins se estrenó con una clara victoria por 2-0 ante Millonarios de Colombia en el Estadio El Teniente de Rancagua y comenzó con el pie derecho en el Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

El "Capo de Provincia" se adueñó del partido desde el inicio y abrió el marcador a los 12 minutos mediante un certero cabezazo dentro del área de Arnaldo Castillo, resultado con el que se fueron al descanso en ventaja.

En el complemento, el partido se volvió trabado y cargado de faltas por parte de los visitantes, que sufrieron la expulsión de Jorge Arías por doble amarilla al minuto 67.

Tras esto, el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio comenzó a dominar la posesión del balón y, sobre los minutos finales, logró aumentar la ventaja gracias al delantero argentino Francisco González en el minuto 83.

Con este resultado, O'Higgins quedó en primer lugar del Grupo C del torneo internacional a la espera del encuentro entre Boston River y Sao Paulo.

El siguiente partido de O'Higgins por la Copa Sudamericana será de visita ante Sao Paulo el martes 14 de abril a las 18:00 horas en el Morumbi.