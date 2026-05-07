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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

O'Higgins buscará revancha y el liderato de su grupo recibiendo a Sao Paulo en Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los rancagüinos son sublíderes por detrás del cuadro brasileño en el Grupo C.

O'Higgins buscará revancha y el liderato de su grupo recibiendo a Sao Paulo en Sudamericana
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Buscando reafirmar su buen presente internacional, O'Higgins irá en busca de la épica en El Teniente cuando reciba a Sao Paulo a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) este miércoles 7 de mayo, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

Dirigidos por Lucas Bovaglio, los rancagüinos han hecho una gran campaña a nivel internacional que los tiene sublíderes del Grupo C con 6 puntos, uno por detrás de su rival de turno y quien también les propinó su única caída en el Morumbí.

En tanto, el panorama para Sao Paulo es sostener su invicto en esta fase y derribar a un cuadro que no ha caído en su reducto en el plano internacional. Además de esto, deberá dar fin a la racha que lo tiene sin ganar los últimos tres choques como forastero.

Con arbitraje de Yael Falcon, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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