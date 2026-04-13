O'Higgins tendrá una dura prueba visitando a Sao Paulo por la Copa Sudamericana

O'Higgins vuelve a escena en el plano internacional con un desafío de palabras mayores, ya que este martes visitará a Sao Paulo en el Morumbí, a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), en un compromiso válido por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana.

El "Capo de Provincia" llega a este cruce con sensaciones encontradas después de un 2-0 sobre Millonarios y un traspié liguero con Huachipato. Por ende, aunque tenga el recuerdo de la hazaña sobre Bahía en la fase previa de la Libertadores, no debe olvidar que cayó en sus últimas dos presentaciones de visita en el extranjero.

Por su parte, el cuadro que cuenta con Gonzalo Tapia en sus filas arriba con un debut triunfal ante Boston River. Los pupilos de Roger Machado, que marchan terceros en el Brasileirao, se aferran a una estadística demoledora, ya que a nivel histórico solo registran dos derrotas en 22 enfrentamientos como local ante equipos chilenos.

Con el arbitraje del argentino Darío Herrera, todos los detalles de este trascendental partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.