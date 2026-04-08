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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Palestino empató como visita ante Deportivo Riestra en su estreno por la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "árabe" no pudo romper la igualdad ante el conjunto argentino.

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Palestino empató sin goles ante Deportivo Riestra en el Estadio Nuevo Gasómetro de Argentina, en el estreno por el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, que comparte con Montevideo City Torque y Gremio.

El primer tiempo fue dominado por el conjunto dirigido por Cristian "Nona" Muñoz, que fue ampliamente superior y generó diversas llegadas de peligro. Sin embargo, no logró concretar ninguna ocasión ante un cuadro trasandino que disputaba su debut absoluto en un torneo internacional.

En la segunda parte, Riestra acertó con los cambios realizados y se asentó mejor en la cancha.

Aunque el cuadro "árabe" continuó dominando la posesión del balón, fue incapaz de romper la igualdad y debió conformarse con llevarse un punto desde Bajo Flores.

El siguiente partido de Palestino por Copa Sudamericana será de local este martes 14 de abril a las 20:30 horas (00:30) frente a Montevideo City Torque en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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