Piero Maza arbitrará duelo de Boca Juniors y Sao Paulo en la Copa Sudamericana

El árbitro chileno Piero Maza fue designado por Conmebol para dirigir el partido de Boca Juniors, equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón, ante Sao Paulo en La Bombonera, el martes 8 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Será la quinta vez que Maza arbitra un partido de Boca en torneos internacionales, y lo hará justo semanas después del grosero error que cometió en octavos de final, en el partido con Recoleta de Paraguay, cuando el equipo argentino sacó desde el medio en los dos tiempos.

En el partido entre Boca y Sao Paulo, Maza será asistido por los chilenos José Retamal y Miguel Rocha, mientras que Diego Flores será el cuarto árbitro.

En el VAR estará Fernando Véjar, asistido por Miguel Araos.

El asesor de árbitros será el uruguayo Darío Ubriaco, y el quality manager será el peruano Víctor Carrillo.