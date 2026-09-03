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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Deportes Concepción quiere meterse en zona de copas ante un apremiado Audax Italiano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lilas e itálicos abrirán este viernes la fecha 22 de la Liga de Primera.

Deportes Concepción quiere meterse en zona de copas ante un apremiado Audax Italiano
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Deportes Concepción recibe este viernes a Audax Italiano en el Estadio "Ester Roa", desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en el inicio de la fecha 22 de la Liga de Primera, un duelo en donde los lilas tratarán de meterse en zona de copas a costa del apremiado cuadro itálico.

Los lilas tienen 30 puntos en el octavo puesto y con una victoria meterán presión en la tabla, ya que desplazarán a Ñublense del sexto lugar, que marca el corte en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Fernando Díaz están con una positiva racha en la segunda rueda y quieren mantener el buen momento, considerando que la próxima semana deben visitar a Colo Colo en el Monumental.

Audax Italiano, por su parte, lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, y con 22 unidades en el decimotercer puesto, necesita volver a los abrazos para tomar un respiro y alejarse del fondo, ya que la ventaja sobre Cobresal, que está en zona de descenso, es de solo un punto.

El duelo entre Deportes Concepción y Audax Italiano será arbitrado por Piero Maza, mientras que el VAR estará a cargo de Gastón Philippe.

Todos los detalles los podrás seguir online junto a Cooperativa.cl.

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