Crueldad: Metieron a conductor de aplicación al maletero de su auto y le prendieron fuego

La PDI investiga un robo con secuestro que tuvo como víctima a un conductor de aplicación, quien fue reducido en el maletero de su vehículo, al que -posteriormente- prendieron fuego con él adentro.

Los hechos fueron perpetrados por dos sujetos que trasladaba el afectado, de 49 años, desde la comuna de Coronel hasta Concepción (Región del Biobío).

Casi al llegar a destino, los delincuentes asaltaron al conductor y le exigieron dinero en efectivo. Sin embargo, les respondió que no tenía, por lo que fue agredido, reducido y metido al maletero del móvil.

Posteriormente, los antisociales prendieron fuego al auto con la víctima en su interior, hasta que uno de ellos abrió el portamaletas y permitió el escape de la víctima.

El subprefecto Cristián Iribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Concepción, informó que su unidad es la encargada de investigar los hechos.

"El día 31 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, (el afectado) trasladó desde Coronel a dos sujetos hasta Concepción, quienes lo intimidaron y golpearon en reiteradas ocasiones, para posteriormente incendiar su vehículo".

"Esta brigada se encuentra realizando diversas diligencias en torno al sitio del suceso, (como el) levantamiento de cámaras para establecer la identidad de los autores de estos ilícitos", agregó.

El conductor se encuentra bien de salud, pese a que perdió su herramienta de trabajo.