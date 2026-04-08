Prensa argentina lapidó a Damián Pizarro tras su partido con Racing en la Copa Sudamericana

Damián Pizarro recibió duras críticas por su nivel en la victoria por 3-1 de Racing Club frente a Independiente Petrolero de Bolivia, en un duelo válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El atacante chileno ingresó a la cancha en el minuto 67 en reemplazo de Adrián Martínez. Tras su participación en el encuentro, los hinchas del equipo argentino cuestionaron su desempeño a través de redes sociales.

La prensa deportiva también reprobó los minutos del jugador formado en Colo Colo. El diario Olé lo calificó con nota 4. "Entró a los 20' del segundo tiempo por 'Maravilla' Martínez. No entró bien. Impreciso. Jugó de espalda", señaló el medio.

El sitio partidario Racing de Alma le otorgó la misma calificación. "Entró y le costó el partido. Otro que sufrió la altura y la falta de ritmo. Quiso rebotar de espaldas y lo hizo mal, tampoco la pudo aguantar bien y un taco defectuoso. Necesita más minutos y mejorar el nivel", argumentaron.

La evaluación más severa provino del portal El Primer Grande, que le asignó un 3,5. "No aguantó la pelota, le costó tener chances de gol. No gravitó", publicaron sobre la actuación del delantero nacional.