River Plate tuvo a Paulo Díaz en su estreno con igualdad ante Blooming por la Sudamericana

Un complejo estreno tuvo River Plate, que contó con el ingreso del defensor chileno Paulo Díaz, en la fase grupal de la Copa Sudamericana después de igualar 1-1 en su visita a Blooming en el Estadio "Ramón Tahuichi Aguilera", por la primera fecha del Grupo H.

El cuadro "millonario" arrancó con dificultades tras la tempranera expulsión de Lucas Martínez Quarta (5'). Pese a ello, Sebastián Driussi (35') se las arregló para abrir la cuenta en Santa Cruz de la Sierra.

No obstante, el elenco boliviano salió a someter a los de Eduardo Coudet en el segundo tiempo. De ahí que encontró la igualdad gracias a Anthony Vásquez (53'), por lo que el "Chacho" decidió cuidar el resultado con el ingreso de Díaz (85').

A falta de que jueguen los otros rivales, el elenco anfitrión tendrá su siguiente desafío ante RB Bragantino el jueves 16 de abril en Brasil. En tanto, los argentinos visitarán a Racing en el plano local el 12 para después recibir a Carabobo de Venezuela el 15.