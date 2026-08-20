Santos avanzó a cuartos en la Sudamericana tras empate con Macará

Santos avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras igualar sin goles ante Macará en Ecuador y ganar por 2-1 la llave global de octavos.

El equipo brasileño había ganado por 2-1 la ida en Vila Belmiro y aguantó este jueves en el Estadio Bellavista de Ambato, en un partido donde acaparó miradas el árbitro chileno Cristián Garay, quien usó una moneda especial en el sorteo previo.

En Santos no jugó Neymar, quien quedó fuera por decisión técnica, ya que el equipo jugará un duelo crucial el fin de semana ante Mirassol en el Brasileirao.

En cuartos de final, Santos enfrentará a otro club brasileño, Atlético Mineiro, que despachó a Bragantino en octavos.