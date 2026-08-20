Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.4°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Santos avanzó a cuartos en la Sudamericana tras empate con Macará

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro brasileño ganó gracias al triunfo en la ida.

Santos avanzó a cuartos en la Sudamericana tras empate con Macará
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Santos avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras igualar sin goles ante Macará en Ecuador y ganar por 2-1 la llave global de octavos.

El equipo brasileño había ganado por 2-1 la ida en Vila Belmiro y aguantó este jueves en el Estadio Bellavista de Ambato, en un partido donde acaparó miradas el árbitro chileno Cristián Garay, quien usó una moneda especial en el sorteo previo.

En Santos no jugó Neymar, quien quedó fuera por decisión técnica, ya que el equipo jugará un duelo crucial el fin de semana ante Mirassol en el Brasileirao.

En cuartos de final, Santos enfrentará a otro club brasileño, Atlético Mineiro, que despachó a Bragantino en octavos.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada