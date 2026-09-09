Santos doblegó a Atlético Mineiro y tomó ventaja en cuartos de la Copa Sudamericana

En el cruce brasileño por cuartos de la Copa Sudamericana, Santos venció por 2-0 a Atlético Mineiro en la ida disputada en el Estadio Vila Belmiro y sacó una importante diferencia para la revancha del próximo 16 de septiembre.

Con Neymar presenciando el duelo desde las gradas, el elenco dirigido por "Cuca" destrabó un inicio parejo cuando Willian Arao conectó en el área un pivoteo de Gabriel Barbosa para abrir la cuenta (31'), tanto que fue validado por el VAR tras descartar una posición de adelanto.

La escuadra local aumentó su intensidad ofensiva en el complemento y exigió al arquero Gabriel Delfim, antes de que el uruguayo Christian Oliva definiera rasante tras otra asistencia de "Gabigol" (68').

Con este resultado, el elenco "Peixe" viajará con ventaja a Belo Horizonte para la revancha del próximo miércoles a las 19:00 horas.

Aunque antes, cada uno tendrá su duelo por el Brasileirao, con el vencedor recibiendo a Cruzeiro y con Atlético Mineiro visitando a Fluminense, ambos el 12 de septiembre.