Sao Paulo postergó su viaje a Chile por problemas en avión

Sao Paulo postergó para la tarde de este miércoles 6 de mayo su viaje a Chile, donde enfrentará a O'Higgins el jueves 7 por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, luego de que la aeronave que trasladaría a la delegación presentara problemas sistémicos en el Aeropuerto de Guarulhos.

Según informó el propio club brasileño, el inconveniente se produjo cuando el avión aún estaba en la plataforma y antes del embarque del equipo. Por ello, el plantel entrenará durante la mañana del miércoles en el SuperCT, pese a que la programación inicial contemplaba una práctica en el centro de entrenamiento de Universidad Católica.

Una vez que arribe a Santiago, lo que debería ocurrir hacia el final de la tarde del miércoles, la delegación viajará directamente a Rancagua, ciudad donde ya tenía previsto alojar antes del duelo con O'Higgins, a las 18:00 horas.

El resto de la planificación no sufrió cambios y Sao Paulo regresará a Brasil inmediatamente después del partido.