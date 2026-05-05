Arsenal derribó a Atlético de Madrid y jugará su segunda final de la Champions League

En una temporada de ensueño, Arsenal dio un importante paso luego de triunfar por 1-0 ante Atlético de Madrid en el Emirates Stadium y clasificarse a la final de la UEFA Champions League a 20 años de su anterior ocasión en esta instancia.

Después de igualar 1-1 en la capital española, el encuentro en Londres tuvo la misma paridad entre ambos conjuntos. No fue hasta instantes previos del entretiempo que Bukayo Saka (44') rompió la paridad tras una desatención del portero esloveno Jan Oblak.

De cara al complemento, aunque los dirigidos por el "Cholo" intentaron revertir la suerte y tuvieron una inmejorable ocasión en los pies de Giuliano Simeone (51'), los "Gunners" sostuvieron la ventaja que les permitió avanzar con un 2-1 en el marcador global.

Con el silbatazo final los dirigidos por Mikel Arteta festejaron con todo el volver a una instancia que no veían desde 2006, temporada en el que cayeron ante FC Barcelona en la definición por el título. Ahora, aguardarán al 30 de mayo para enfrentarse a Bayern Munich o PSG en Budapest .