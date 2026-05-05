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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro normalizó el servicio de Línea 4 tras suspensión de siete estaciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La empresa informó que la emergencia se debió a una persona en la vía.

Metro normalizó el servicio de Línea 4 tras suspensión de siete estaciones
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El Metro de Santiago informó la normalización del servicio de Línea 4, luego que siete estaciones no se encontraran disponibles durante esta tarde producto de una persona en la vía.

La empresa dio a conocer que las estaciones afectadas fueron:

  • Tobalaba
  • Cristóbal Colón
  • Francisco Bilbao
  • Príncipe de Gales
  • Simón Bolívar
  • Plaza Egaña
  • Los Orientales

"El servicio de Línea 4 solo se encuentra disponible de Grecia a Plaza de Puente Alto", expuso Metro.

Por su parte, Red Movilidad informó que buses de apoyo operan en ruta paralela a L4 en bucle, entre Tobalaba y Grecia; además, de un refuerzo en buses 412, 418, 429, 712, 216, 219e y D02.

Más tarde, Metro confirmó que el servicio de L4 se encontraba normalizado y toda la red disponible.

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