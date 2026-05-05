Metro normalizó el servicio de Línea 4 tras suspensión de siete estaciones

El Metro de Santiago informó la normalización del servicio de Línea 4, luego que siete estaciones no se encontraran disponibles durante esta tarde producto de una persona en la vía.

La empresa dio a conocer que las estaciones afectadas fueron:

Tobalaba

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Príncipe de Gales

Simón Bolívar

Plaza Egaña

Los Orientales

"El servicio de Línea 4 solo se encuentra disponible de Grecia a Plaza de Puente Alto", expuso Metro.

Por su parte, Red Movilidad informó que buses de apoyo operan en ruta paralela a L4 en bucle, entre Tobalaba y Grecia; además, de un refuerzo en buses 412, 418, 429, 712, 216, 219e y D02.

Más tarde, Metro confirmó que el servicio de L4 se encontraba normalizado y toda la red disponible.