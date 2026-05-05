Sudamericana: Gremio venció a Riestra y tomó la delantera en el grupo de Palestino

En el inicio de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, Gremio le asestó un 3-0 a Deportivo Riestra en Argentina y dormirá como puntero del Grupo F; a la espera de lo que haga Palestino ante el líder Montevideo City Torque.

La cuenta se abrió gracias a Carlos Vinícius y un penal a los 30' que además le sirvió al delantero en lo personal para sacarse la espina de los tres remates que le contuvo Sebastián Pérez en la jornada anterior, en La Cisterna.

La escuadra de Belo Horizonte aumentó en la segunda etapa con las anotaciones de Francis Amuzu (59') y Martín Braithwaite (73').

Así, Gremio llegó a siete puntos, relegando al City Torque con seis puntos. Riestra quedó tercero con cuatro y Palestino necesita imperiosamente ganar en Uruguay este miércoles 6 de mayo, pues es colista con dos unidades.