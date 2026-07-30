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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Independiente Santa Fe despachó a Caracas y enfrentará a River Plate en octavos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro colombiano ganó sus dos partidos en los play-offs.

Sudamericana: Independiente Santa Fe despachó a Caracas y enfrentará a River Plate en octavos
 Independiente Santa Fe
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Independiente Santa Fe venció por 0-3 a Caracas en el Estadio Metropolitano de Lara y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a River Plate.

El cuadro colombiano había ganado la ida por 2-0 en Bogotá y selló este jueves la clasificación con un 5-0 global, gracias a Nahuel Bustos (56'), un autogol de Angel Figueroa, y el gol definitivo de Franco Fagúndez (83').

En octavos, los colombianos enfrentarán a River Plate, que clasificó directo tras ganar el Grupo H, en donde superó a Bragantino, Carabobo y Blooming.

La programación de los duelos de ida en octavos será fijada por Conmebol, entre los días 11 y 13 de agosto.

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