Sudamericana: Independiente Santa Fe despachó a Caracas y enfrentará a River Plate en octavos

Independiente Santa Fe venció por 0-3 a Caracas en el Estadio Metropolitano de Lara y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a River Plate.

El cuadro colombiano había ganado la ida por 2-0 en Bogotá y selló este jueves la clasificación con un 5-0 global, gracias a Nahuel Bustos (56'), un autogol de Angel Figueroa, y el gol definitivo de Franco Fagúndez (83').

En octavos, los colombianos enfrentarán a River Plate, que clasificó directo tras ganar el Grupo H, en donde superó a Bragantino, Carabobo y Blooming.

La programación de los duelos de ida en octavos será fijada por Conmebol, entre los días 11 y 13 de agosto.