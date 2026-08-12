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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Montevideo City Torque sorprendió Tigre y se acercó a cuartos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Franco Pizzichillo golpeó a los anfitriones en el segundo tiempo.

Sudamericana: Montevideo City Torque sorprendió Tigre y se acercó a cuartos
 @mvdcitytorque (Instagram)
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Montevideo City Torque consiguió un valioso triunfo tras derrotar por 0-1 a Tigre en el Estadio "José Dellagiovanna", en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a que el elenco de Buenos Aires dominó gran parte de las acciones en la primera mitad, fue el cuadro uruguayo el que rompió el cero cuando Franco Pizzichillo (52') apareció en el área para definir.

La revancha de esta serie se disputará el próximo miércoles 19 de agosto en Montevideo, a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT), donde los dirigidos por Marcelo Méndez buscarán cerrar la clasificación ante su público.

 

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