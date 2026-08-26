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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: River Plate fue eliminado tras perder en penales ante Independiente Santa Fe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo argentino agudizó su crisis con la derrota ante los colombianos.

Sudamericana: River Plate fue eliminado tras perder en penales ante Independiente Santa Fe
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River Plate quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras igualar 1-1 con Independiente Santa Fe y perder por 8-7 la definición a penales en el Monumental de Buenos Aires.

Tras el empate sin goles en Colombia, el "Millonario" tenía la oportunidad de serllar la clasificación en su estadio en la capital argentina, pero desperdició sus oportunidades y sumó otra decepción bajo el mando de Eduardo "Chacho" Coudet.

Sebastián Driussi abrió la cuenta en el minuto 52', pero Franco Fagúndez, con un penal (80'), igualó el tablero y forzó la definición desde los 12 pasos.

En la tanda de penales, tres jugadores de River desperdiciaron sus oportunidades: Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta fallaron sus tiros, mientras que Weimar Asprilla detuvo el tiro de Facundo González.

El arquero Santiago Beltrán hizo todo lo que pudo para salvar al "Millo", ya que detuvo los penales de Jhojan Torres y Jeison Angulo, pero fue superado por Helibelton Palacios en el último disparo, que selló la victoria y clasificación de Santa Fe.

En cuartos de final, Independiente Santa Fe enfrentará a Vasco da Gama, que eliminó a Olimpia con un 4-1 global.

La ida de cuartos de final se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas serán la semana siguiente.

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