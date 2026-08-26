Titular de Defensa argentino llamó a ministro Barros para superar polémica por Estrecho de Magallanes

El ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, se comunicó este miércoles con su par chileno, Fernando Barros, para dar por terminada la polémica sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, tras las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea del país vecino, Gustavo Valverde.

El alto mando militar afirmó en una entrevista que Argentina debe mantener su soberanía y hacer presencia en el Estrecho de Magallanes "porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico, eso te puede alertar un montón de cosas", lo que motivó una nota de protesta por la Cancillería nacional.

Según informaron desde la cartera, Presti atribuyó dichas expresiones a "confusión y desprolijidad", precisando que el alto oficial "conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia y que no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno".

Además, se informó que tanto el Canciller argentino como el propio Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido.

Desde Chile, el ministro Barros "agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente".