Mosa expresó su molestia por denuncia contra Correa: La U debe aceptar sus derrotas

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, manifestó su molestia por la denuncia que hizo Universidad de Chile contra el delantero Javier Correa por sus vulgares gestos tras el Superclásico, y afirmó que el club azul "debe aceptar sus derrotas".

"Las cosas que ocurren, este tipo de celebraciones, deberían quedar en la cancha. Fue una sorpresa que se llevara fuera de la cancha esta discusión", declaró en primera instancia Mosa en el Estadio Nacional, tras la victoria sobre Unión Española en la Copa Chile.

Mosa, en la misma línea, recordó un incidente en el Monumental que no fue denunciado por Colo Colo.

"Hemos tenido situaciones, han habido jugadores, el mismo Marcelo Díaz hizo un "Pato Yáñez" en el Monumental, en nuestra casa y nosotros no hicimos nada. Cada vez que nos ha tocado perder con Universidad de Chile nos hemos ido calladitos, hemos aceptado la derrota, y en cierta manera, el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí", explicó Mosa.

Además, recalcó que el club también pudo haber denunciado a Díaz por la fotografía junto a un lienzo contra Colo Colo, pero precisó que "creemos que este tipo de actividades se ganan o se pierden en los 90 o 100 minutos".

Mosa insistió que gestos como el de Correa "son parte del folclore del fútbol" y puso como ejemplo lo que pasó en el Nacional el fin de semanan en el Superclásico: "Nuestros jugadores estaban con 47 mil personas en contra, a nosotros nos putearon en todo el partido, me sacaron la madre mil veces, putearon a todos los directores. Pero entendemos que es parte de la actividad y el espectáculo".

"Entonces, la verdad es que estamos decepcionados, porque una institución como Universidad de Chile debe aceptar sus derrotas cuando son en cancha", aseveró.

Finalmente, expuso parte del argumento que usarán en el Tribunal de Disciplina para defender a Correa.

"Esto ocurrió 20 minutos después que terminara el partido, cuando la hinchada que estaba detrás de la cámara, que era nuestra, ya se había ido. Correa hace el gesto a la cámara nuestra. Vamos a preparar los descargos y la defensa para el próximo martes", sentenció.