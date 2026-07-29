Vasco da Gama eliminó a Independiente Medellín y enfrentará a Olimpia en octavos de la Sudamericana

Vasco da Gama clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer por 1-0 a Independiente Medellín y ganar por 3-2 la llave global en los play-offs.

El cuadro brasileño había cosechado un empate 2-2 en Colombia la semana pasada y selló la clasificación este miércoles en Sao Januario, con un solitario gol de Thiago Mendes a pocos minutos del final (85).

En octavos de final, Vasco da Gama enfrentará a Olimpia, que avanzó de forma directa tras ganar el Grupo G, en donde compitió el propio cuadro brasileño, Audax Italiano y Barracas Central.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Sudamericana se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto.