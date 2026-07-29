El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, planteó en Lo que Queda del Día la necesidad de modificar el esquema de compensación municipal por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años que propone la megarreforma, ya que dejaría a su comuna en una "situación dramática", recibiendo solamente 38 pesos por cada habitante.

Tamayo llamó a los parlamentarios y al gobierno a pensar "en el país", recordando que "los perjudicados van a ser los más pobres y eso no lo podemos permitir".

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