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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] ¡Al ángulo! Esteban Matus deslumbró con golazo para Olimpia ante Vasco da Gama

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa chileno se lució en la Copa Sudamericana.

[VIDEO] ¡Al ángulo! Esteban Matus deslumbró con golazo para Olimpia ante Vasco da Gama
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El lateral chileno Esteban Matus deslumbró este jueves con un zurdazo al ángulo en el partido entre Olimpia y Vasco da Gama en el Defensores del Chaco, en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el cuarto de hora de juego, Matus recibió un balón fuera del área, controló, se perfiló y desde larga distancia soltó el misil que se clavó en el ángulo del arco del meta Leo Jardim.

Revisa el golazo de Matus para Olimpia:

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