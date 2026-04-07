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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Francisco González sentenció la victoria de O'Higgins ante Millonarios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino anotó el segundo del "Capo de Provincia".

[VIDEO] Francisco González sentenció la victoria de O'Higgins ante Millonarios
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El delantero argentino, Francisco González sentenció la victoria 2-0 de O'Higgins ante Millonarios en el Estadio El Teniente de Rancagua por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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