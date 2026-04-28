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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Lo atajó el arquero: Audax desperdició un penal ante Barracas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rodrigo Cabral encontró los guantes de Juan Espínola en el "Florencio Solá".

[VIDEO] Lo atajó el arquero: Audax desperdició un penal ante Barracas
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Audax Italiano tuvo una opción de oro para anotar el 1-1 en su visita a Barracas por la Copa Sudamericana, pero el jugador Rodrigo Cabral desperdició el lanzamiento penal, el que fue atajado por el meta Juan Espínola.

- Así fue el penal:

- Rodrigo Cabral desperdició el penal

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