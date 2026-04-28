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[VIDEO] Lo atajó el arquero: Audax desperdició un penal ante Barracas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Rodrigo Cabral encontró los guantes de Juan Espínola en el "Florencio Solá".
Rodrigo Cabral encontró los guantes de Juan Espínola en el "Florencio Solá".
Audax Italiano tuvo una opción de oro para anotar el 1-1 en su visita a Barracas por la Copa Sudamericana, pero el jugador Rodrigo Cabral desperdició el lanzamiento penal, el que fue atajado por el meta Juan Espínola.
- Así fue el penal:
- Rodrigo Cabral desperdició el penal