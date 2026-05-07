[VIDEO] Matías Viña terminó jugando en el arco en el sufrido triunfo de River Plate ante Carabobo

River Plate, sin el lesionado Paulo Díaz, sufrió más de la cuenta en el triunfo por 1-2 ante Carabobo en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, en un partido donde el defensor Matías Viña tuvo que terminar jugando como arquero en el cuadro argentino.

El partido fue friccionado. En el primer tiempo, Juan Fernando Quintero se perdió un penal (26'), y los venezolanos terminaron con uno menos por la expulsión de Edson Castillo por un planchazo, revisado en el VAR (45+4').

River aprovechó la ventaja numérica y en el segundo tiempo se adelantó gracias a Maxi Meza (59), pero Matías Núñez, de penal, logró igualar para los locales en Venezuela (77').

El partido se complicó más de la cuenta para River y en el minuto 86 ocurrió lo peor: El arquero Sebastián Beltrán fue expulsado por una burda falta fuera del área y el técnico Eduardo Coudet ya no tenía cambios, por lo que el defensor Viña tuvo que ponerse los guantes para jugar bajo los palos.

Pese a la inusual situación, River apeló a la épica y terminó ganando los tres puntos, con un agónico gol de Maximiliano Salas en el último suspiro (90+6').

En paralelo, en Bolivia se disputó el otro partido del Grupo H, entre Blooming y Bragantino, con una paliza de los brasileños por 0-6.

Los goles fueron de Rodriguinho (5' y 61'), Gustavo Neves (11'), Eduardo Sasha (45'), Gustavo Marques (49') y Fernando Santos (59').

Con los resultados, River quedó líder del Grupo H, con 10 puntos, seguido por Carabobo y Bragantino, ambos con seis unidades; Blooming, en cambio, está último, con pocas chances de seguir avanzando en el torneo.

En la próxima fecha, River Plate recibirá a Bragantino en Buenos Aires, mientras que Carabobo visitará a Blooming en Bolivia.

Con el resultado, River Plate se acercó a la clasificación directa a octavos de final, quedando líder del Grupo H, con 10 puntos; en segundo y tercer lugar están Carabobo y Bragantino,