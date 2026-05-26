[VIDEO] Nelson Da Silva anotó un golazo de chilena para el empate de Palestino ante Riestra

Palestino logró conseguir el empate parcial 1-1 ante Deportivo Riestra en La Cisterna, en el cierre del Grupo F de la Copa Sudamericana, con una chilena del delantero Nelson Da Silva.

Tras una serie de rebotes en el área, Ronnie Fernández cabeceó y Da Silva utilizó la chilena como último recurso, superando al arquero Ignacio Arce poco antes del final del primer tiempo (43').

Revisa el golazo de chilena de Nelson Da Silva para Palestino: