Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.5°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Nelson Da Silva anotó un golazo de chilena para el empate de Palestino ante Riestra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino sorprendió para la igualdad en La Cisterna.

[VIDEO] Nelson Da Silva anotó un golazo de chilena para el empate de Palestino ante Riestra
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palestino logró conseguir el empate parcial 1-1 ante Deportivo Riestra en La Cisterna, en el cierre del Grupo F de la Copa Sudamericana, con una chilena del delantero Nelson Da Silva.

Tras una serie de rebotes en el área, Ronnie Fernández cabeceó y Da Silva utilizó la chilena como último recurso, superando al arquero Ignacio Arce poco antes del final del primer tiempo (43').

Revisa el golazo de chilena de Nelson Da Silva para Palestino: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada