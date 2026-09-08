[VIDEO] Piero Maza anuló una tarjeta roja tras revisar el VAR en el partido de Boca y Sao Paulo

El árbitro chileno Piero Maza anuló una tarjeta roja a Domingos Duarte por una barrida a Leandro Paredes, en el partido entre Boca Juniors y Sao Paulo en la Copa Sudamericana, tras revisar la jugada en el VAR.

Duarte se barrió y con la rapidez de la acción parecía que hubo una fuerte falta contra el argentino, por lo que Maza le mostró la roja directa al jugador paulista.

Sin embargo, tras revisar el VAR, se percató que el jugador de Sao Paulo fue quien recibió una patada de Paredes, por lo que decidió anular la tarjeta roja a Duarte.

Revisa la acción a continuación: