[VIDEO] Piero Maza sacó tarjetas rojas en descontrolado final del partido de Gremio y Bolívar

El árbitro Piero Maza fue protagonista en los minutos finales del partido entre Gremio y Bolívar en la Copa Sudamericana, al expulsar a dos jugadores por culpa de una gresca en el tiempo agregado.

Los jugadores de Gremio, desesperados por el resultado negativo (0-1 a favor de los bolivianos), se descontrolaron con la demora en un cambio del rival y desataron una trifulca en la cancha, con los futbolistas de ambos equipos a punto de irse a los golpes, aunque no pasó a mayores.

Sin embargo, Maza, para controlar el caos, expulsó a un jugador por equipo: Erick Noriega en Gremio y Leonel Justiniano en Bolívar (90+2').

Finalmente, Bolívar ganó por 0-1 el partido en Porto Alegre, y con un 4-2 global clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a Sao Paulo.