[VIDEO] Tomás Aranda intentó "cancherear" con un penal "a lo Panenka" y Carabalí se lo atajó

O'Higgins perdió en los penales ante Boca Juniors en Rancagua, en los play-offs de la Copa Sudamericana, pero la definición quedó marcada por un disparo que atajó Omar Carabalí tras un intento de "canchereo" del argentino Tomás Aranda.

El "10" de Boca se paró frente al punto de cal y tenía la chance de sellar la victoria de Boca, así que la picó, rematando "a lo Panenka", pero Carabalí se quedó parado y la recibió directo en sus guantes.

Carabalí, sin embargo, se enojó por lo que hizo el argentino, así que le fue a gritar con todo después de atajar, y recibió la tarjeta amarilla; Aranda, por su lado, guardó silencio.

Pese al impulso, Boca igualó ganó la definición, ya que sólo falló un disparo, el de Aranda; previamente, Thiago Vecino la tiró fuera y a Luis Pavez se lo atajó Alvaro Montero.

Revisa el penal de Aranda que atajó Carabalí: