Alejandro Camargo selló su renovación con Coquimbo Unido

En medio de sondeos a sus jugadores tras conquistar la Liga de Primera, Coquimbo Unido anunció con bombos y platillos la renovación del volante Alejandro Camargo.

La escuadra aurinegra abrochó al mediocampista central por toda la temporada 2026, al comunicar que el "Pela" tendrá su tercer año en el club y también afrontará el desafío de la Copa Libertadores.

El trasandino jugó 28 de las 30 fechas del torneo nacional y fue titular en toda la participación coquimbana en la Copa Chile, aportando un gol ante Palestino en la histórica campaña del "barbón".

Así, Coquimbo Unido logró sostener a otro de sus valores importantes, luego de asegurar la continuidad de Juan Cornejo y Diego Sánchez.