Caputto tras liderato en Libertadores: "El grupo hizo algo histórico y vamos a ir por más"

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, celebró haber ganado el grupo B de la Copa Libertadores, con un análisis positivo de la gran campaña "pirata" en el plano internacional; independiente de la derrota en la última fecha ante Nacional en Uruguay.

"A la gente de Coquimbo, que festeje y lo disfrute. Al final, la historia muchas veces está para un lado o para el otro. En este caso nos beneficia y hay que disfrutarlo. Hay que ver siempre las cosas de manera optimista", expuso en conferencia de prensa.

"Fue un partido duro, difícil. Nacional tiene una gran historia, siempre es fuerte. Nosotros intentamos por varios momentos. Pese al jugador de más, no fuimos capaces de superar esa última línea. Tuvimos más que nada aproximaciones, pero no pudimos hacer prevalecer eso", repasó.

"Sin embargo, hay algo que me deja muy orgulloso de mis jugadores. Desde que arrancó el torneo y estamos en Copa Libertadores nos encontramos con algo que queríamos: Ser competitivos en toda la copa", remarcó.

Tal como en partidos anteriores, el DT indicó que "siempre queremos más. El grupo hizo algo histórico y vamos a ir por más. Contento por eso. Después seguro que el análisis del partido será más fino para lo que viene".

Respecto a la dosificación de las cargas pensando en la competencia de la Liga de Primera y Copa de la Liga, Caputto dijo que "podemos ver con tiempo" a la espera de conocer su rival en octavos de Libertadores este viernes en el sorteo.

"El partido del domingo es muy importante (por la Liga), también estamos ahí en Copa de la Liga. Luchamos. Vamos a ir por todo, lo mismo que en el torneo nacional. Ahora lo importante es recuperar a los jugadores", declaró.