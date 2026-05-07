Caputto tras vencer a Universitario: "El equipo va por más, quiere más"

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, analizó y valoró la victoria ante Universitario por la cuarta fecha de Copa Libertadores, resaltando la ilusión y entrega de sus dirigidos.

"Yo siempre digo que la vida misma está para romper paradigmas; en este caso la historia nos favorece en esto de poder ganar un partido aquí. Pero nada, yo siento que el equipo va por más, quiere más", inició en conferencia de prensa.

"Nos encontramos con un resultado adverso; creo que inmerecido, pero así es el fútbol. Pero nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos, los tres puntos. La gente a veces se impacienta, pero esto dura 90 minutos y el equipo se entrega por entero, eso es lo que más me reconforta a mí", añadió.

"Si bien nos costó principalmente encontrar espacios por el medio con Guido (Vadalá) en el primer tiempo, sí los encontramos en el segundo. Pudimos hasta haber convertido un gol más, tuvimos varias llegadas. Lo importante es que los goles llegaron en el momento justo, sobre todo el primero, porque eso te da más fuerza para buscar el triunfo, el cual se encontró", continuó el técnico en su repaso.

Respecto al calendario, Caputto señaló que "con lo difícil y la cantidad de partidos que tenemos, quiero disfrutar esto. Todavía nos faltan varios para llegar al de Tolima; sí dimos un paso muy importante de ganar de local. Pero bueno, antes tenemos estos dos partidos de Copa de la Liga y del torneo nacional".

"Hace mucho tiempo que estamos entrenando seguido, sin un día libre, y es un esfuerzo grandísimo de los futbolistas. Por eso siento que el triunfo recompensa eso, ¿no? A esperar, ver paso a paso", complementó.

El próximo partido de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores será el martes 19 de mayo, ante Deportes Tolima.