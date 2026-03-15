Caputto y la derrota ante la U: "Hicimos todo, pero nos faltó el gol"

El director técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, lamentó la derrota que sufrió el actual campeón del fútbol chileno frente a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tras el cotejo, el adiestrador del cuadro filibustero indicó que "hubo un cambio forzado por la lesión de 'Nico' (Johansen), eso te desequilibra un poco. Uno intenta en los cambios buscar soluciones, terminamos con dos '9' y dos extremos".

Con respecto al desarrollo de las acciones, el DT explicó que "uno taladra, pero a veces no se da, eso va desgastando a nuestro propio equipo. Si hiciste todo el desgaste, por lo menos no perder, entiendo el malestar de la gente".

A pesar de la irregularidad mostrada en el inicio del Campeonato Nacional, el entrenador dejó en claro que no piensa dar un paso al costado. "Hicimos todo, pero nos faltó el gol. Los entrenadores somos juzgados por el resultado, no voy a claudicar", cerró.