Profesor de salsa fue detenido por extorsionar y violar a una escolar

Un profesor de baile especializado en los ritmos de la salsa y la bachata fue detenido por la PDI en Iquique, acusado de haber violado y extorsionado a una de sus alumnas.

Según explicó la fiscal Camila Albarracín, al imputado trabajaba en una escuela de danza llamada D&J, que prestaba servicios de taller al liceo Instituto del Mar, donde estudiaba la menor.

"El imputado becó a la víctima para que participara, para que formara parte de este grupo de baile", resaltó la persecutora.

En 2024, todavía siendo menor de edad, la estudiante reveló que llevaba dos años sometida a una relación forzada por el sujeto.

"Haciendo abuso de la relación asimétrica que ejercía respecto de la víctima, la sedujo y la obligó mantener relaciones sexuales, coaccionándola a propósito de un video de carácter sexual que él había grabado sin su consentimiento", relató Albarracín.

Tras la realización de una "funa" pública, "varias personas que habían participado en este taller o escuela dieron cuenta de acercamientos inapropiados que tenía el profesor con menores de edad, e incluso también con adultos", añadió la fiscal.

Formalizado este miércoles en el Juzgado de Garantía de Iquique por delitos reiterados de estupro y de violación, el sujeto quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.